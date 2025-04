Premier, il Chelsea rimonta da 0-2 a 2-2 con l'Ipswich: Cajuste gioca l'intero match

Emozioni a non finire nella domenica di Premier League, che alle 15.00 ha mandato in scena 3 partite valide per la 32ª giornata. Vince con sofferenza il Liverpool, per 2-1 ad Anfiled contro il West Ham. Luis Diaz sblocca nel primo tempo, poi all'86' un autogol di Robertson rischia di togliere alla squadra di Slot una vittoria che sembrava già in cassaforte. 3 minuti dopo, però, Van Dijk con un'incornata delle sue su calcio d'angolo sigla la rete da 3 punti. Reds a +13 sull'Arsenal, titolo ormai ad un passo.

Pomeriggio deludente per le londinesi. Il Chelsea non va oltre il 2-2 casalingo contro l'Ipswich Town. Blues addirittura in svantaggio per 0-2, ma poi capaci quantomeno di arrivare al pareggio. Titolare per l'lpswich Jens Cajuste, il centrocampista in prestito dal Napoli ha giocato l'intero match. Perde invece rovinosamente il Tottenham, per 4-2 sul campo del Wolverhampton.

La classifica aggiornata

1. Liverpool 76

2. Arsenal 63

3. Nottingham Forest 57

4. Manchester City 55

5. Chelsea 54

6. Aston Villa 54

7. Newcastle 53**

8. Fulham 48*

9. Brighton 48

10. Bournemouth 45*

11. Brentford 43

12. Crystal Palace 43*

13. Manchester United 38*

14. Everton 38

15. Tottenham 37

16. Wolverhampton 35

17. West Ham 35

18. Ipswich 21

19. Leicester 18

20. Southampton 10

*una partita in meno

**due partite in meno