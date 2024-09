Premier, pari tra Ipswich e Aston Villa: Cajuste neanche convocato

Jens Cajuste non è stato convocato dall'Ipswich nella sfida di oggi, pareggiata 2-2 con l'Aston Villa. Il centrocampista arrivato in prestito dal Napoli, dopo l'ora giocata nel match precedente contro il Southampton, non sta avendo molta fortuna in questo inizio di stagione in Premier. Appena 80' giocati, solo due gare da titolare in sei gare di campionato, e pochi acuti per lo svedese.