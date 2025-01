Premier, sconfitta pesante per l’Ipswich in chiave salvezza: Cajuste sostituito nel finale

Sconfitta pesante in chiave salvezza per l’Ipswich Town. La squadra guidata da McKenna ha perso 0-2 in casa contro il Brighton di Hurzeler nel match valido per la 21esima giornata di Premier League. A segno Mitoma e Rutter.

Titolare tra i padroni di casa Jens Cajuste. Il centrocampista svedese in prestito dal Napoli ha giocato dal primo minuto ed è stato sostituito al 71' da Morsy. Con questa sconfitta l’Ipswich resta al terzultimo posto in classifica.

La classifica:

Liverpool 47 (20 partite giocate)

Arsenal 43 (21)

Nottingham Forest 41 (21)

Newcastle 38 (21)

Chelsea 37 (21)

Manchester City 35 (21)

Aston Villa 35 (21)

Bournemouth 34 (21)

Brighton 31 (21)

Fulham 30 (21)

Brentford 28 (21)

Manchester United 26 (21)

West Ham 26 (21)

Tottenham 24 (21)

Crystal Palace 24 (21)

Everton 17 (20)

Wolverhampton 16 (21)

Ipswich 16 (21)

Leicester 14 (21)

Southampton 6 (21)