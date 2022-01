Premier-show, il Chelsea rimonta da 0-2: Salah e Mané segnano e salutano per l'Africa

Dopo un primo tempo spettacolare e con quattro gol, nonostante una ripresa comunque all’altezza per intensità e contenuti tecnici, Chelsea e Liverpool non riescono più a trovare la via della rete, concludendo lo scontro sul punteggio di 2-2 e dividendosi la posta in palio. Liverpool avanti di due reti grazie a Mané (9’) e Salah (26’), i due attaccanti segnano all'ultima gara prima di partire per il Camerun dove giocheranno la Coppa d'Africa. I Blues però non si arrendono e nel finale di frazione con due reti in nel giro di 3 minuti rimontano dallo 0-2, con Kovacic (42’) e Pulisic (45’).