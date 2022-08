Premio UEFA Coach of the Year, scelti i tre finalisti: decisione ardua ma Ancelotti è favorito

Non poteva mancare Carlo Ancelotti nella lista dei tre finalisti per il premio di Coach of the Year della passata stagione.

Non poteva mancare Carlo Ancelotti nella lista dei tre finalisti per il premio di Coach of the Year della passata stagione. L'ex allenatore di Milan e Napoli ha conquistato una meravigliosa doppietta LaLiga-Champions con il Real Madrid ed è ovviamente il favorito, anche se gli avversari con cui dovrà confrontarsi sono due tra i tecnici che più hanno lasciato il segno negli ultimi 15 anni: Pep Guardiola e Jurgen Klopp proveranno a soffiare a Carletto l'ambito trofeo. UEFA Men's Coach of the Year 2021/22



I candidati #UCL pic.twitter.com/XpKL5TCEix — La UEFA (@UEFAcom_it) August 12, 2022