Preoccupazione in città: "Si rischia festa scudetto quando ci sarà il Comicon"

Il weekend 28-30 aprile potrebbe avere un forte significato per la città di Napoli. Il 29 con la Salernitana gli azzurri potrebbero aritmeticamente conquistare lo scudetto ma in quel periodo, dal 28 aprile al 1 maggio, ci sarà anche la 23esima edizione del Comicon, Salone Internazionale del Fumetto, un festival culturale internazionale, dedicato al mondo del fumetto e dell'intrattenimento, che si svolge ogni anno a Napoli. C'è preoccupazione sui social per il doppio evento in contemporanea.