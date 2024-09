Pres. Lega Serie A replica a Commisso: "Noi attenti la sostenibilità, lo dica alla FIGC"

(ANSA) - MILANO, 09 SET - "Le parole di Commisso e gli attachi agli altri club? Sono questioni che riguardano il controllore, ovverosia la Figc, e non noi, cioé i controllati". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in conferenza stampa al termine dell'odierna assemblea. "Tengo a dire che anche grazie al contributo della Fiorentina col compianto Joe Barone e anche con gli attuali dirigenti c'è molta attenzione da parte della Serie A alla sostenibilità economico-finanziaria. È stata la Lega Serie A che ha chiesto e ottenuto una equiparazione dei criteri Uefa per le licenze. Sotto questo aspetto la Lega Serie A è molto attenta". (ANSA).