Sky, Modugno: "Se Conte parte, ci sono due candidati seri ed uno è un ex"

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Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nella trasmissione su Televomero Il Bello del Calcio:

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nella trasmissione su Televomero Il Bello del Calcio: "Conte? La tossicità eventuale dell’ambiente è facilmente spiegabile, sia da un fattore contingente, una stagione come questa è inevitabile lasciasse dalle scorie. Eccetto un giocatore tutti quanti sono stati infortunati a lungo, poi ci sono scelte che possono generare malumore e scontenti, c’è chi ha trovato meno spazio ed è fisiologico che in una stagione come questa da campioni d’Italia genera tossicità, poi lo stesso Conte si nutre di queste cose, trova piacere nella sofferenza.

La tossicità è nell’aria, a volte questo non è un limite ma in alcune circostanze può essere un valore. Conte e De Laurentiis hanno le idee chiare, quel contratto formalmente ha un significato ma non sempre forma e sostanza coincidono. Quando si parla di progetto di rinnovamento poi si fa fatica a pensare che Antonio Conte inizi un nuovo progetto con un solo anno di contratto. Io credo che Sarri e Mancini siano due candidati seri, Maresca e Grosso per motivazioni differenti li vedo un pò meno. De Laurentiis cerca un normalizzatore con una normalità di gestione differente, con Sarri prenderebbe l’allenatore con il miglior gioco del Napoli in 100 anni, poi Mancini ha vinto la serie A, con la Nazionale e la Premier”.