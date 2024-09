Prestiti, la formula torna di moda: Napoli in vetta, i dati

vedi letture

La formula del prestito torna sempre utile in caso di emergenza, di stalli al tavolo delle trattative. Ne ha approfittato l'Inter per dare un ruolo in stagione a Eddie Salcedo, è stata salvifica per il Chelsea, che ha ridotto da 43 a 30 il numero di giocatori nelle ultime due settimane di mercato.

Un valore di 161,1 milioni di euro parcheggiati lontano dal centro d'allenamento dei Blues e il conto potrebbe salire con Ben Chilwell, corteggiato dal Fenerbahce. Sembra poco ma con il terzino in Turchia i londinesi supererebbero il Napoli per quotazione totale dei giocatori ceduti all'estero a titolo temporaneo durante questa estate. Conta ovviamente la cessione temporanea di Osimhen al Galatasaray. Il valore dei prestiti del Napoli è di 165,9 milioni.

Come riporta Transfermarkt, la Serie A non si è posta limiti, geografici e non. La Fiorentina, al pari di Boca Juniors e Cremonese, è in testa al mercato per numero di prestiti internazionali (22 con Sofyan Amrabat), uno in meno del Napoli, della Primavera dell'Empoli e della squadra B dell'Atalanta (per 10,88 Mio. €).