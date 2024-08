Prezzi alti su Dazn? Intanto l'emittente ha acquisito diritti Ligue1 in Francia

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Dazn ha annunciato di aver acquisito i diritti esclusivi per la trasmissione in Francia della Ligue 1 per le prossime cinque stagioni. La piattaforma di streaming sportivo diventerà il punto di riferimento del massimo campionato di calcio in Francia, offrendo ai tifosi francesi tutte le 306 partite in un unico luogo: otto partite della Ligue 1 in diretta e in esclusiva in programma venerdì, sabato e domenica (venerdì 20:45, sabato 19:00, sabato 21:00, domenica 15:00, domenica 17:00 e domenica 20:45) - mentre la nona partita in programma sabato alle 17:00 sarà disponibile in differita dalle 00:00 della sera stessa.

Inoltre, Dazn si è assicurata i diritti esclusivi per le 10 partite più importanti della stagione, che comprenderanno gli scontri più importanti come, ad esempio, Paris Saint-Germain-Olympique Marsiglia, Olympique Lione-Saint-Etienne e molti altri, acquisendo anche un ampio pacchetto di filmati near live e highlights che arricchiranno ulteriormente l'esperienza di visione oltre i 90 minuti. La Ligue 1 si aggiunge a una ricca offerta sportiva di alto livello in Francia, che comprende il Betclic Elite Championship di pallacanestro, l'NFL Game Pass e i migliori incontri di Mma, con Pfl e Bellator, e di boxe di livello mondiale.

"Questo - spiega Shay Segev, Ceo del Gruppo Dazn - è un momento entusiasmante per Dazn e per il calcio francese. La Ligue 1 McDonald's è una competizione fantastica con grandi club e alcuni dei giocatori più talentuosi del calcio mondiale. Poter presentare la competizione nella sua interezza su Dazn, con otto partite su nove in diretta e in esclusiva per ogni turno e i tanti contenuti near live, significa poter dare ai fan del calcio francese un'offerta impareggiabile. In Francia Dazn sarà la piattaforma di riferimento della Ligue 1 McDonald's". (ANSA).