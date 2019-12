Prima conferenza di vigilia per Gattuso: sabato appuntamento con la stampa pre-Sassuolo

Prima conferenza stampa di vigilia per Gennaro Gattuso. Fin qui l'allenatore azzurro ha parlato alla stampa nel giorno della sua presentazione e dopo la debacle con il Parma, ma sabato affronterà anche la presentazione di Napoli-Sassuolo. Alle 12.30, il giorno prima del match, il tecnico calabrese parlerà in conferenza stampa. Ovviamente l'appuntamento è sulle colonne di Tuttonapoli.net: seguiremo come al solito in diretta le parole di Gattuso.