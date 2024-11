Prima da titolare per l’azzurrino D’Avino: il talento 2005 in campo nella vittoria del Gubbio

Al "Barbetti" il Gubbio batte per 1-0 il Carpi grazie alla rete di Fossati all'11'. Vittoria sofferta e importante per i rossoblù che trovano i tre punti in una condizione complicata, viste le assenze.

Dopo un buon inizio, il Gubbio sblocca subito il match. Lancio geniale di Iaccarino che taglia la difesa e permette a Fossati di controllare la sfera e concludere a rete, superando Sorzi. Tra le fila degli umbri fa il suo esordio da titolare l'azzurrino Luigi D'Avino, il difensore classe 2005 di proprietà del Napoli gioca l'intero match meritandosi la sufficienza.