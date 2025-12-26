Primato in Serie A e non solo, Neres on fire! Un gol per il record nei Top 10 d’Europa

David Neres, MVP della Supercoppa italiana, decisivo in finale grazie alla doppietta che ha sconfitto il Bologna, è l’uomo in più del Napoli dell’ultimo periodo. Dall'inizio dell'ultima settimana di ottobre, quando David Neres ha registrato la sua prima partecipazione attiva stagionale (assist contro il PSV in Champions League), il brasiliano è l'unico giocatore di Serie A ad essere stato coinvolto in 10 reti tra tutte le competizioni, grazie a sei reti e quattro passaggi vincenti.

Dopo il gol contro il Milan e la doppietta contro il Bologna, l'esterno azzurro potrebbe segnare per tre match di fila all-comps per la prima volta con la maglia di un club dei Big-10 campionati europei.