Primi 45' senza gol: un gol annullato e una traversa tengono il test sullo 0-0

Si chiude senza reti la prima frazione di gioco di Napoli-Adana. Azzurri che hanno tenuto il controllo del gioco, pressando e difendendo 'in avanti' come da allenamenti di questi giorni e la squadra di Montella non s'è mai resa pericolosa. Al Napoli è stato annullato un gol per fuorigioco dubbio di Osimhen e poi Rrahmani ha centrato la traversa da due passi. Buona la prova di Gaetano, schierato a sorpresa dal primo minuto, oltre al solito Mario Rui autore anche di una giocata di fino che ha esaltato il pubblico.