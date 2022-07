Primo assaggio di Napoli per Kvaratskhelia: il georgiano è in città

Dopo i giorni trascorsi nel ritiro di Dimaro, l'ala georgiano si è recato ai piedi di Partenope per sbrigare alcune pratiche personali.

Kvicha Kvaratskhelia è a Napoli, per la prima volta dal suo sbarco in azzurro. Dopo i giorni trascorsi nel ritiro di Dimaro, l'ala georgiano si è recato ai piedi di Partenope per sbrigare alcune pratiche personali. Sabato, come il resto dei compagni chiaramente, sarà regolarmente a Castel di Sangro. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.