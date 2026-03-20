McTominay eguaglia il suo record di gol! Ma con meno di un terzo di presenze

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Scott McTominay ha raggiunto quota 19 gol in 59 presenze in Serie A con il Napoli, eguagliando il numero di reti realizzate con la maglia del Manchester United in Premier League, ma in più del triplo degli incontri (19 in 178 match). Media gol di circa 1 gol ogni 3 partite con la maglia azzurra, mentre col Manchester United era di circa 1 gol ogni 9 partite. A riportare il dato statistico è Opta.

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