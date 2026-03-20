Quarto e ultimo cambio per il Napoli: si rivede Juan Jesus

vedi letture

All'84' quarto e ultimo cambio per il Napoli. Esce Mathias Olivera, entra Juan Jesus. Conte utilizza l'ultimo slot per dare minuti al rientrante brasiliano.

Radio Tutto Napoli è la prima radio tematica sul Napoli e l'unica emittente live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.