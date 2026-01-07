Primo cambio per il Napoli: entra Spinazzola

Primo cambio per il Napoli: entra SpinazzolaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:50
di Antonio Noto

Al 55' dopo il gol del 1-2 il Napoli effettua il primo cambio. Conte cambia l'esterno sinistro: fuori Gutierrez, dentro Spinazzola.  

