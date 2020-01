Probabile formazione Sky: Demme verso l'esordio dal 1', in difesa scelte obbligate

Il Napoli dopodomani sfiderà la Fiorentina al San Paolo e Gennaro Gattuso sta pensando alla formazione migliore da schierare. Secondo Sky Sport, in porta ci sarà Ospina, visto che Meret non è al meglio e che nelle ultime gare è stato preferito proprio il colombiano per la sua bravura nel gioco coi piedi. In difesa sarà emergenza, visti gli infortuni di Maksimovic e Koulibaly e la squalifica di Mario Rui: Di Lorenzo tornerà a destra, Hysaj si adatterà a sinistra e in mezzo ci sarà il rientro di Luperto.

CENTROCAMPO E ATTACCO - In mediana non è da escludere l'esordio dal primo minuto di Demme, con Allan e Zielinski ad agire da mezzali. Il ballottaggio è ovviamente con Fabian, che dunque rischia la panchina. In attacco, nonostante la buona prestazione di Lozano contro la Lazio, sarà confermato il tridente visto sempre fin qui in campionato con Gattuso: Callejon-Milik-Insigne.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Milik,