Problemi a Bergamo: centinaia di tifosi del Napoli non riescono a entrare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Problemi per diversi tifosi del Napoli all'esterno dello stadio. Come riferito dagli inviati da Bergamo, centinaia di tifosi sono rimasti all'esterno senza riuscire ad entrare - un solo tornello era aperto - e in questo momento la polizia è in assetto antisommossa per evitare eventuali problemi.