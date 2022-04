Processo plusvalenze: è attesa già oggi la sentenza di primo grado

E' attesa nel pomeriggio di oggi la sentenza di 1° grado per quanto riguarda il processo sulle plusvalenze

E' attesa nel pomeriggio di oggi la sentenza di 1° grado per quanto riguarda il processo sulle plusvalenze. Nella giornata di ieri sono andate in scena le difese che hanno puntato principalmente su due fattori: il primo è il ruolo del sito Transfermarkt utilizzato dai PM come parametro per le valutazioni e poi proprio sul modello per stabilire un prezzo dei giocatori. Il rischio che corrono gli accusati è quello di una squalifica che ora pende sul futuro immediato dei dirigenti di Napoli, Juventus e altri 7 club.