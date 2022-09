PSG, altro scandalo? Tre uomini esterni al club accusati di riciclaggio di denaro

Sono sospettati di aver richiesto o utilizzato informazioni protette dal segreto a beneficio di persone fisiche o giuridiche, compreso il PSG.

TuttoNapoli.net

© foto di Pool Francia/Image Sport

Altro scandalo al PSG? Come riportato da Le Parisien, tre persone sono state accusate di riciclaggio di denaro in favore del gruppo parigino e sono state deferite al Tribunale di Parigi per essere interrogate e per rilasciare una dichiarazione nell'ambito di un'indagine aperta nel luglio 2021.

Questi tre uomini, due ex agenti di polizia e un ex dipendente del PSG, sono stati presi in custodia dalla polizia presso le strutture della DGSI e dell'IGPN per "violazione del segreto professionale, traffico di influenza, corruzione, falsificazione e uso di falsi, assistenza all'ingresso e alla permanenza illegale nell'organizzazione criminale, abuso di scopo". Sono sospettati di aver richiesto o utilizzato informazioni protette dal segreto a beneficio di persone fisiche o giuridiche, compreso il PSG.