Ufficiale PSG, Skriniar e Kolo Muani ancora esclusi: Luis Enrique non li convoca neanche in coppa

Il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha diramato questa mattina le convocazioni per la sfida delle 21 in Coppa di Francia contro il Lens. Oltre a Gianluigi Donnarumma, assente per infortunio e sostituito da Louis Mouquet, all’appello mancano anche due giocatori che potrebbero accendere il mercato di gennaio come il difensore Milan Skriniar e l’attaccante Randal Kolo Muani, quest’ultimo alla terza esclusione di fila. Assenti infine anche Presnel Kimpembe e Marco Asensio.