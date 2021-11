Qatar 2022, 2-2 tra Slovacchia e Slovenia: Lobotka gioca tutta la gara

A Trnava finisce 2-2 Slovacchia-Slovenia, match valido per il gruppo H delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Partono forte gli ospiti che passano in vantaggio con al Zajc al 18', nella ripresa si accende il match. Al 58' arriva il pari di Duda su calcio di rigore, dopo solo 4' la Slovenia si riporta avanti grazie alla rete di Mevlja, ma al 74' Strelec firma il definitivo 2-2. Per la Slovacchia in campo per l'intero match il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka.