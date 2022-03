Qatar 2022, delusione Nigeria: si qualifica il Ghana. Il Var annulla il gol qualificazione a Osimhen

Grande delusione per la Nigeria di Victor Osimhen, che in casa pareggia 1-1 (0-0 all'andata) col Ghana nel playoff d'andata.

Grande delusione per la Nigeria di Victor Osimhen, che in casa pareggia 1-1 (0-0 all'andata) col Ghana nel playoff d'andata e non si qualifica per i Mondiali di Qatar 2022. Ghana in vantaggio al 10' con Partey, al 22' la risposta nigeriana con il pareggio di Troost-Ekong, che trasforma alla perfezione un rigore decretato dopo il check al Var. Al 34' Osimhen trova il gol del 2-1, ma la rete viene annullata dopo l'intervento del Var per il fuorigioco del centravanti del Napoli. Nella ripresa il numero 9 nigeriano sfiora per altre due volte il gol qualificazione con due rovesciate che terminano di poco fuori.