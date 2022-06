Qatar 2022, è l'Australia la 31ª qualificata! Perù beffato ai calci di rigore

L'Australia è la 31ª qualificata a Qatar 2022, strappando l'accesso ai Mondiale per la seconda edizione consecutiva.

L'Australia è la 31ª qualificata a Qatar 2022, strappando l'accesso ai Mondiale per la seconda edizione consecutiva. Superato il Perù nel playoff intercontinentale. Decisivi i calci di rigore, dopo che la gara nei 120' non si era schiodata dallo 0-0. Boyle sbaglia subito la sua occasione, Lapadula trasforma il suo ma l'errore di Advincula pareggia i conti. Si va ad oltranza ed è decisivo l'errore di Alex Valera, che si fa parare la conclusione da Redmayne. Per i socceroos sarà la sesta partecipazione alla rassegna iridata, quinta consecutiva. Domani si completerà il quadro delle qualificate con la sfida fra Costarica e Nuova Zelanda.