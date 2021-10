Qatar 2022, l'autogol di Skriniar fa perdere la Slovacchia. Vincono Germania e Olanda: i risultati

Sono terminate le undici sfide valide per le qualificazioni a Qatar 2022 dei raggruppamenti europei. Vincono fuori casa Olanda e Croazia, mentre in casa hanno meglio di Romania e Slovacchia, la Germania e la Russia (autogol di Skriniar). In totale in gol cinque giocatori della Serie A. Di seguito, tutti i risultati della serata:

Cipro-Croazia 0-3 (47' Perisic, 80' Gvardiol, 92' Livaja)

Estonia-Bielorussia 2-0 (58' Sorga, 93' Zenjov)

Germania-Romania 2-1 (9' Hagi, 52' Gnabry. 81' Muller)

Gibilterra-Montenegro 0-3 (7' Marusic, 44' rig. e 68' Beqiraj)

Islanda-Armenia 1-1 (35' Hovhannisyan, 77' Johannesson)

Lettonia-Olanda 0-1 (19' Klaassen)

Liechtenstein-Macedonia del Nord 0-4 (39' Velkovski, 66' Alioski, 74' Nikolov, 83' Churlinov)

Malta-Slovenia 0-4 (27' e 60' Ilicic, 50' Sporar, 67' Sesko)

Rep. Ceca-Galles 2-2 (36' Ramsey, 38' Pesek, 49' aut. Ward, 69' James)

Russia-Slovacchia 1-0 (24' aut. Skriniar)

Turchia-Norvegia 1-1 (6' Akturkoglu, 41 Thorstvedt)