Qatar 2022, la Federcalcio polacca non vuole giocare a Mosca: richiesta alla FIFA

La Federcalcio polacca (PZPN) si è rivolta alla FIFA per avere rassicurazioni in merito ai playoff per l'accesso a Qatar 2022. La Polonia, ricordiamo, dovrà giocare a Mosca il 24 marzo contro la Russia e a causa delle crescenti tensioni tra il governo di Mosca e l'Ucraina aumentano le preoccupazioni. Nei giorni scorsi il Ministro dello Sport polacco, Kamil Bortnichuk, aveva chiesto lo spostamento della partita in campo neutro. Nel comunicato ufficiale la PZPN fa sapere che: "Come federazione sportiva il nostro compito è quello di fornire ai calciatori polacchi condizioni ottimali per la preparazione e le prestazioni nelle partite internazionali. Le decisioni politiche, ad esempio per quanto riguarda l'imposizione di possibili sanzioni alla Federazione Russa, restano nelle mani delle autorità statali e degli organismi internazionali".