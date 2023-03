Qual. Euro 2024, poker Francia: Maignan para un rigore. Tripletta Lukaku, in gol anche Vlahovic

Terminate le partite in programma alle 20:45 per le qualificazioni a Euro 2024.

Terminate le partite in programma alle 20:45 per le qualificazioni a Euro 2024. Grandiosa vittoria della Francia, che comincia come meglio non poteva seppellendo l'Olanda sotto quattro gol, due dei quali segnati dal nuovo capitano Mbappe, godendosi anche un rigore parato da Maignan. Vittoria convincente pure per il Belgio, trascinato dal roboante Lukaku in Svezia: tripletta per il centravanti dell'Inter. Bene anche la Serbia, che batte la Lituania con lo juventino Vlahovic che torna a segnare, male la Polonia degli "italiani" Szczesny e Zielinski, sorpresa e piegata dalla Repubblica Ceca.