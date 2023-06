Qual. Euro 2024, troppa pioggia a Glasgow: interrotto il match con Kvara in campo

Momentaneamente interrotta Scozia-Georgia in quel di Glasgow.

Momentaneamente interrotta Scozia-Georgia in quel di Glasgow. Sulla città scozzese è caduta troppa pioggia nelle scorse ore e, dopo aver tentato di giocare per una decina di minuti abbondanti con i padroni di casa avanti per 1-0 al minuto 6 con gol di McGregor, l'arbitro ha rispedito le due squadre negli spogliatoi. Gli addetti allo stadio si sono precipitati sul rettangolo verde nel tentativo di rimuovere un po' di acqua in eccesso. Si tenterà di riprendere dopo una pausa.