Ufficiale Qual. Mondiali 2026, Italia con la Norvegia di Haaland: il girone degli azzurri

Adesso è ufficiale: l'eliminazione dell'Italia ai quarti di Nations League ha deciso anche quale sarà il nostro girone di qualificazione verso la Coppa del Mondo 2026. La Nazionale di Luciano Spalletti finisce nel gruppo I, insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Il cammino degli Azzurri verso il Mondiale 2026 inizierà a giugno, subito col match più complicato. Spalletti e i suoi ragazzi voleranno a Oslo per affrontare la Norvegia di Haaland, una gara che potrebbe già dare una indicazione chiara su chi vincerà il girone visto il gap con le altre nazionali presenti nel raggruppamento.

L'Italia dovrà vincere il Gruppo I per staccare il pass per il Mondiale 2026. Il secondo posto infatti garantisce solo l'accesso ai play-off, a un turno di spareggio che vede 16 squadre suddivise in quattro gruppi sfidarsi in gare a eliminazione diretta per semifinali e finale. Su 16 squadre solo le quattro vincitrici dei play-off si qualificheranno alla Coppa del Mondo 2026 insieme alle dodici vincitrici dei dodici gironi europei di qualificazione.

Questo il cammino dell'Italia verso la Coppa del Mondo 2026

6 giugno - Norvegia-Italia

9 giugno - Italia-Moldavia

5 settembre - Italia-Estonia

8 settembre - Israele-Italia

11 ottobre - Estonia-Italia

14 ottobre - Italia-Israele

13 novembre - Moldavia-Italia

16 novembre - Italia-Norvegia