Qualificazioni Coppa d'Africa, la Nigeria di Osimhen delude: solo 0-0 in Ruanda

Sono terminate le prime partite in programma oggi valide per la seconda giornata di qualificazioni alla Coppa d'Africa. Deludente pareggio per la Nigeria, bloccata sullo 0-0 in casa del Ruanda. Vince di misura il Mali contro Eswatini, così come Mozambico e Sudafrica rispettivamente contro Guinea-Bissau e Sud Sudan.

Eswatini - Mali 0-1

Mozambico - Guinea-Bissau 2-1

Rwanda - Nigeria 0-0

South Sudan - Sudafrica 2-3

18:00 Gabon - Central African Rep.

18:00 Botswana - Egitto

18:00 Guinea - Tanzania

18:00 Liberia - Algeria

18:00 Namibia - Kenya

18:00 Zimbabwe - Camerun

21:00 Benin - Libia

21:00 Burkina Faso - Malawi

21:00 Capo Verde - Mauritania

21:00 Ciad - Costa d'Avorio

21:00 Zambia - Sierra Leone

Le classifiche

Gruppo A

Tunisia 6

Comore 2

Gambia 1

Madagascar 1

Gruppo B

Marocco 6

Repubblica Centrafricana 3

Lesotho 0

Gabon 0

Gruppo C

Egitto 3

Mauritania 3

Botswana 0

Capo Verde 0

Gruppo D

Nigeria 4

Rwanda 2

Libia 1

Benin 0

Gruppo E

Algeria 3

Togo 2

Liberia 1

Guinea Equatoriale 1

Gruppo F

Angola 6

Sudan 3

Ghana 1

Niger 1

Gruppo G

Costa d'Avorio 3

Sierra Leone 1

Ciad 1

Zambia 0

Gruppo H

DR Congo 6

Tanzania 1

Etiopia 1

Guinea 0

Gruppo I

Mozambico 4

Mali 4

Guinea-Bissau 3

Eswatini 0

Gruppo J

Camerun 3

Kenya 1

Zimbabwe 1

Namibia 0

Gruppo K

Uganda 4

Sudafrica 4

Congo 3

Sud Sudan 0

Gruppo L

Senegal 4

Burundi 3

Burkina Faso 1

Malawi 0