Qualificazioni Euro 2024, i risultati della serata: Hojlund-show, tripletta alla prima da titolare

Di seguito i risultati delle partite giocate in serata valide per le qualificazioni a Euro 2024:

Gruppo C

ITALIA - INGHILTERRA 1-2 - 13' Rice (IN), 44' rig. Kane (IN), 56' Retegui (IT)

MACEDONIA DEL NORD - MALTA 2-1 - 66' Elmas (MdN), 72' Churlinov (MdN), 86' Yannick (MA)