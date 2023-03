Quando ADL voleva spiegare al presidente di Coca-Cola come farla: "Voi non la sapete fare!"

Sull'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano sono stati pubblicati alcuni stralci del libro 'Per i soldi o per la gloria'.

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Sull'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano sono stati pubblicati alcuni stralci del libro 'Per i soldi o per la gloria', scritto dagli studiosi del Centro Sperimentale di Cinematografia Domenico Monetti e Luca Pallanch. Un'opera in cui vengono raccontate alcune storie legate a produttori e registi italiani, tra cui anche Aurelio De Laurentiis. In particolare viene ricordato un aneddoto che coinvolse il patron di Napoli e Filmauro e il numero uno di Coca-Cola: “Aurelio ha detto a questo signore: ‘Voi non sapete fare la Coca- Cola’. È stato mezz’ora a insegnargli come si fa la Coca-Cola secondo lui!”.