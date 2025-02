Quando si gioca Napoli-Inter? Il giorno in cui la Lega comunicherà data e ora

vedi letture

Sono quasi finiti i biglietti per Napoli-Inter nonostante la data non sia stata ancora comunicata dalla Lega di Serie A. Solo il 21 febbraio i tifosi sapranno quando la partita verrà disputata allo stadio Maradona. Il match è inserito in calendario nel weekend dell’1-2 marzo.

Ai tifosi la data interessa relativamente: i biglietti sono già andati a ruba per una delle partite più importanti della stagione tra due squadre che lottano per lo scudetto. Proprio la gara del Maradona potrebbe risultare fondamentale per l’esito finale del campionato.