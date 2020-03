Quando un addio potrebbe non essere così doloroso

Ci sono alcune situazioni spinose, ancora una volta, in casa Napoli per quello che riguarda i rinnovi di contratto. Arkadiusz Milik ha l'accordo in scadenza a giugno 2021 e l'intesa per prolungarlo non c'è. Il club azzurro, sta cominciando a guardarsi attorno alla ricerca di un nuovo centravanti. Quello tra il Napoli e Arek è un amore mai scoccato completamente del tutto: il polacco ha sempre dimostrato di essere un calciatore di valore, ma è come se gli mancasse sempre il passo decisivo per passare da ottimo giocatore a top player.

SFOGLIA LA MARGHERITA – Dopo l’acquisto di Petagna in vista del mercato estivo, il Napoli continua a sondare il mercato degli attaccanti: non ultimo il nome di Jovic del Real Madrid e quella tentazione che torna sempre: Mauro Icardi. Nel corso degli ultimi anni il Napoli ha più volte provato a fare di tutto per accaparrarsi l’argentino. Più volte Aurelio De Laurentiis ha avanzato un tentativo concreto, mettendo sul piatto anche un bel po' di soldi, e il chiodo fisso sembra non essere stato scacciato dalla sua mente. Nel frattempo Arkadiusz Milik e il Napoli sono sempre meno sicuri di andare avanti insieme. Perché l'accordo per il rinnovo del centravanti polacco non arriva da tempo, Mertens invece ha deciso di dire sì al progetto di De Laurentiis e così la situazione potrebbe evolvere in un addio sempre più probabile del polacco.