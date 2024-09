Quattro gare per un altro slancio alla classifica: il calendario ora è favorevole

C'è tanto per essere ottimisti in vista delle prossime partite. Non solo Monza e Como a Fuorigrotta prima della sosta. Il Napoli è atteso da quattro sfide contro medio-piccole (di cui tre in casa) perché poi farà tappa ad Empoli e di nuovo al Maradona col Lecce.

Un discorso chiaramente troppo lontano, da non far ascoltare ad Antonio Conte, concentrato unicamente sul Monza, ma in linea teorica quattro gare che vedranno il Napoli favorito e che potrebbero dare ulteriori certezze oltre che slancio in classifica. A scriverlo è TMW.