Quel precedente spaventoso che condanna anche il Napoli di Gattuso

Quattro ko nelle prime cinque partite alla guida del Napoli. Peggio di Gennaro Gattuso aveva fatto solo Zdenek Zeman nel 2000. Era la stagione del ritorno in Serie A, dopo poche giornate il boemo fu esonerato, al suo posto arrivò Mondonico che fece bene, ma non così bene, infatti il Napoli retrocesse in Serie B all'ultima giornata (nonostante la vittoria sulla Fiorentina). Un dramma sportivo, quello della Serie B, da evitare in fretta. Per stare tranquilli, gli azzurri dovrebbero semplicemente ripartire, tornando a vincere. Sembra un gioco da ragazzi, non lo è per questo gruppo. Che è bloccato mentalmente. Vent'anni dopo, neppure le statistiche aiutano.