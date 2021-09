Quello è davvero Mario Rui

Irriconoscibile Mario Rui. Per costanza, continuità, qualità delle giocate è ancora una volta tra i migliori in casa azzurra nella sfida al Cagliari. Perfetto nelle chiusure sul secondo palo l'esterno mancino, prezioso con il contributo costante alla manovra offensiva in un asse a sinistra sempre più collaudato con Lorenzo Insigne.

Tra i capolavori di Luciano Spalletti, fino a questo momento, c'è sicuramente il rendimento del portoghese che è tra i migliori di questa prima parte del campionato. Quello che sembrava un punto debole, si sta rivelando un punto di forza di questa squadra.