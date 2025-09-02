"Questo sì che è un vero campo", Beukema sorpreso dal terreno del Maradona

Davide Bernardi, giornalista e bordocampista, nel format BordoCam su DAZN racconta alcuni retroscena ed episodi interessanti su Napoli-Cagliari: "Era la prima al Maradona di Kevin De Bruyne e quindi, ovviamente, tutti gli occhi erano per lui. Il belga entra in campo insieme a Gilmour, entrambi con caffè in mano, studiano lo stadio e ad un certo punto l'ex City chiede: 'Dove stanno le famiglie?'. Poi arriva Beukema, un altro alla prima al Maradona con la maglia del Napoli: 'Tanta roba, il campo è il top', poi dice: 'Questo sì che è un vero campo', rivolgendosi a Di Lorenzo".