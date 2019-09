Radio Marte - Da escludere Maksimovic terzino, Insigne giocherà a sinistra

Pasquale Tina, ai microfoni di Radio Marte, ha ipotizzato la possibile formazione del Napoli contro il Liverpool: “Non credo che vedremo Maksimovic terzino, a sinistra ballottaggio Ghoulam-Mario Rui. Insigne sicuramente giocherà e sarà piazzato a sinistra, a quel punto bisogna capire chi andrà in mezzo. In attacco per me gioca Mertens, da capire chi lo affiancherà.