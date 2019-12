Radio Marte - Dubbio Milik per il Parma, pronto Llorente. Ballottaggio a sinistra

Dubbio in attacco. La redazione di Radio Marte, con l’inviato a Castel Volturno Pasquale Tina, racconta di un Rino Gattuso che pensa al 4-3-3 per la sfida al Parma con qualche dubbio in attacco. Milik infatti non è ancora al meglio e le condizioni del polacco saranno valutate nelle prossime ore, in caso non dovesse farcela spazio a Llorente. Ballottaggio anche sul terzino sinistro: in atto ballottaggio tra Mario Rui ed Hysaj.