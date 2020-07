Radio Marte - Panchina per Callejon, torna Politano: 5 cambi stasera, le ultime di formazione

Callejon in panchina con Politano di nuovo titolare. Sarà questa una delle cinque novità di formazione del Napoli che alle 19.30 affronterà l'Atalanta. La redazione di Marte Sport Live anticipa quella che potrebbe essere la squadra che scenderà in campo a Bergamo. Modulo classico, per Gattuso, sarà il 4-3-3, con Ospina tra i pali, Di Lorenzo che torna a destra, Demme e Zielinski in mediana con Fabian, in attacco Politano con Mertens e Insigne. Ancora panchina, almeno inizialmente, per Milik.