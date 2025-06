Ultim'ora Rai - Gattuso ha accettato l'Italia, si aspetta via libera di Gravina

Sono in salita le quotazioni di Rino Gattuso come successore di Luciano Spalletti, in qualità di commissario tecnico dell'Italia. Stando a quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, in mattina il capo delegazione Gianluigi Buffon ha chiesto e ottenuto la disponibilità di Gattuso. Adesso si attende solamente il via libera definitivo del presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Il vero preferito di Gravina è stato fin da subito Claudio Ranieri, che però ha rifiutato l'incarico, il tutto è trapelato da una chat Whatsapp con Ivan Zazzaromi: "Buongiorno fratello, ho deciso di rinunciare. I Friedkin mi avevano lasciato libero di scegliere, ma io ho promesso di smettere, se avessi continuato non avremmo preso Gasperini , voglio solo pensare alla Roma".