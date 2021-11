Rammarico da Salerno: "Gagliolo al 94' come nel 2002 poteva essere il nuovo Lazzaro"

Il Napoli batte la Salernitana all'Arechi grazie ad una partita di cuore. Di seguito l'analisi da Salerno dei colleghi di Tuttosalernitana.com: "Segna il Napoli e la Salernitana resta in dieci. Potrebbe essere il punto esclamativo su un derby ben giocato ma già concluso a metà secondo tempo. I granata invece hanno la forza di reagire e con una giocata delle sue, Ribery manda in porta Simy che viene trattenuto da Koulibaly. Espulsione per il centrale partenopeo e parità numerica ristabilita. La Salernitana inizia a credere nel clamoroso pareggio. Il trequartista francese sfiora la magia su punizione e si entra nei minuti di recupero. Torna alla mente uno degli ultimi derby giocati tra le due squadre, quello del gennaio 2002 quando, allo stadio San Paolo, dal nulla sbucò Lazzaro al 94' a ristabilire la parità. Il minuto è lo stesso, l'azione è simile. C'è una punizione per i granata, la palla arriva in area sui piedi di Riccardo Gagliolo, difensore italo-svedese che finora non ha ancora lasciato il segno nella sua esperienza in granata. Il portiere è a terra, può essere il pallone decisivo, quello che può regalare un punto pesante per la classifica ma soprattutto quello che può consegnare alla storia un nuovo "Lazzaro al 94'", l'ex difensore del Parma lo calcia incredibilmente alto. Stavolta niente lieto fine, i complimenti alla Salernitana e i tre punti al Napoli. Il calcio è così, attimi che fanno o non fanno la storia".