Ranking UEFA: il Napoli perde due posizioni, ma la Serie A ha una certezza

Secondo il nuovo ranking UEFA dei club il Napoli perde due posizioni in classifica, la Juventus una. Atalanta, Milan e Fiorentina guadagnano una posizione

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo il ranking UEFA per nazioni, l'Italia mantenendo in corsa quattro rappresentanti, ha un distacco tale da avere praticamente garantiti quantomeno quattro posti in Champions per la stagione 2025/26. Questa graduatoria determinerà il numero di qualificate in Champions League e di conseguenza anche nelle altre coppe europee nella stagione 2025/26.

Quattro posti Champions

1. Inghilterra 103.178

2. Spagna 87.864

3. Italia 86.998

4. Germania 83.624

5. Francia 65.331

Tre posti Champions

6. Olanda 61.300

Per quanto riguarda invece il nuovo ranking UEFA dei club, l'Italia ha perso due squadre lungo il percorso, ma è ancora ai vertici grazie ai 4 club ancora in gioco. È la prima volta nella storia che ben tre di queste squadre si trovano nelle competizioni di Europa League contemporaneamente.

Atalanta, Milan e Fiorentina guadagnano una posizione in classifica, mentre il Napoli ne perde due e la Juventus una. Al termine della stagione, questo ranking sarà determinante per definire le fasce dei sorteggi delle prossime edizioni delle tre competizioni europee.

1. Manchester City (Inghilterra) 146.000

2. Bayern Monaco (Germania) 139.000

3. Real Madrid (Spagna) 127.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 113.000

5. Liverpool (Inghilterra) 112.000

6. Inter (Italia) 101.000

7. Lipsia (Germania) 97.000

8. Chelsea (Inghilterra) 96.000

9. Roma (Italia) 95.000

10. Manchester United (Inghilterra) 92.000

11. Borussia Dortmund (Germania) 89.000

12. Barcellona (Spagna) 89.000

13. Atlético Madrid (Spagna) 87.000

14. Siviglia (Spagna) 84.000

15. Bayer Leverkusen (Germania) 82.000

16. Villarreal (Spagna) 82.000

17. Napoli (Italia) 80.000

18. Juventus (Italia) 80.000

19. Porto (Portogallo) 77.000

20. Benfica (Portogallo) 77.000

21. Atalanta (Italia) 72.000

22. Arsenal (Inghilterra) 71.000

23. West Ham (Inghilterra) 68.000

24. Ajax (Olanda) 67.000

25. Rangers (Scozia) 63.000

26. Shakhtar Donetsk (Ucraina) 63.000

27. Eintracht Francoforte (Germania) 60.000

28. Milan (Italia) 59.000

29. Brugge (Belgio) 58.000

30. Feyenoord (Olanda) 57.000

31. Sporting CP (Portogallo) 54.500

32. Lazio (Italia) 54.000

33. PSV Eindhoven (Olanda) 54.000

34. Tottenham (Inghilterra) 54.000

35. Slavia Praga (Repubblica Ceca) 53.000

36. Basilea (Svizzera) 52.000

37. Copenaghen (Danimarca) 51.500

38. Real Sociedad (Spagna) 51.000

39. Dinamo Zagabria (Croazia) 50.000

40. Salisburgo (Austria) 50.000

41. AZ Alkmaar (Olanda) 50.000

42. Braga (Portogallo) 49.000

43. Lille (Francia) 45.000

44. Gent (Belgio) 45.000

45. Marsiglia (Francia) 44.000

46. Lione (Francia) 44.000

47. Rennes (Francia) 43.000

48. Stella Rossa (Serbia) 40.000

49. Olympiacos (Grecia) 39.000

50. PAOK (Grecia) 37.000

55. Fiorentina (Italia) 34.000

96. Torino (Italia) 17.399