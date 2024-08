Ranking Uefa, Roma prima tra le italiane. Napoli davanti a Milan e Juve

Al primo posto c'è il Manchester City, davanti al Real Madrid, il Bayern Monaco e il Liverpool.

La Roma è quinta nel Ranking UEFA ed è la prima italiana in classifica. Ieri è stato resa nota la classifica continentale dall'organismo che governa il calcio in Europa e la squadra allenata da Daniele De Rossi è in una posizione invidiabile nella graduatoria. Al primo posto c'è il Manchester City, davanti al Real Madrid, il Bayern Monaco e il Liverpool.

Seguono l'Inter decima, l'Atalanta 20esima , il Napoli 21esimo, il Milan 22esimo, la Juventus 23esima, la Lazio 31esima e la Fiorentina 36esima. Di seguito un abbozzo della classifica e il post dell'UEFA che celebra l'ultimo trofeo europeo disputato, la Supercoppa Italiana, vinta dai Blancos:

1° Manchester City (123.000)

2° Real Madrid (119.000)

3° Bayern Monaco (108.000)

4° Liverpool (96.000)

5° Roma (90.000)

10° Inter (76.000)

20° Atalanta (61.000)

21° Napoli (61.000)

22° Milan (59.000)

23° Juventus (58.000)

31° Lazio (50.000)

36° Fiorentina (42.000)