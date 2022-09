Raspadori e l'esempio Berardi che ha scelto di non seguire

Jack Raspadori è diventato l'eroe dell'Italia per le due reti consecutive e le cinque in quindici partite. Col Napoli ha segnato già due reti

Jack Raspadori è diventato l'eroe dell'Italia per le due reti consecutive e le cinque in quindici partite. Col Napoli ha segnato già due reti dimostrando di aver avuto ragione a fare il grande salto dal Sassuolo alla grande piazza. Lo stesso salto che non ha mai fatto Berardi che oggi all'età di 28 anni è ancora a Sassuolo dove segna, si diverte, è idolo dei tifosi e da protagonista ha anche vinto un Europeo con l'Italia. Nessuno discute le sue doti, ma Berardi per anni è stato accostato a tante big e per diversi motivi non è mai partito. Classe '94, non ha esperienza internazionale, zero presenze in Champions, e questo può incidere in futuro. Raspadori, seguendo anche i consigli di Mancini, ha subito accettato la corte del Napoli per crescere.