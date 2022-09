Dopo un dominio non concretizzato, il Napoli trova il gol dell'1-0 all'89'.

