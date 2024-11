Raspadori vuole minutaggio, ma con Conte tutti si sono accorti di una cosa

Nella sua ultima intervista Giacomo Raspadori ha ribadito la voglia e l'ambizione di volersi affermare, ma per farlo ha bisogno di giocare con continuità.

"Ho bisogno di giocare per esprimermi al massimo" questa è una delle dichiarazioni di Giacomo Raspadori tramite i canali ufficiali della Nazionale. Un sussulto da parte dell'attaccante ad Antonio Conte che, in questa stagione, lo ha messo in campo solo per 240 minuti in cui non ha mai lasciato il segno. Ora la domanda che tutti si fanno è la seguente: Raspadori non gioca per colpa del modulo oppure perché non sta mettendo in difficoltà il mister in allenamento? Domande a cui oggi non possiamo dare una risposta definitiva, ma sicuramente il 4-3-3 mascherato del mister di Lecce non gioca d'aiuto alle sue caratteristiche.

Sapremo la verità solo se questo Napoli, come ci racconta qualche spiffero da Castel Volturno, potrà tornare il 3-5-2 dopo un mercato di gennaio adatto per attuare ancora questo schema di gioco. Sul futuro del ragazzo aleggia tanta incertezza e, anche se le richieste non mancano, Giacomo non partirà nel mese di gennaio a patto di offerte irrinunciabili. C'è ancora il tempo e il modo di capire se Antonio Conte vorrà puntare ancora su di lui, magari al fianco di Lukaku in un attacco a due, ma se così non dovesse essere le strade tra il Napoli e il ragazzo si separeranno in maniera consensuale e tranquilla per il bene di tutti.